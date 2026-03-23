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Torino, il Pozzomaina pareggia e il Presidente cade dagli spalti per esultare

Si giocava in corso Ferrucci, campionato di Prima Categoria
Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

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TORINO – E’ Francesco Porta, Presidente del Pozzomaina, l’uomo che ieri pomeriggio è caduto dagli spalti del campo del Cit Turin lussandosi una spalla. Porta avrebbe esultato troppo al gol del pareggio della sua squadra, impegnata in una partita di campionato contro il Comala.

Per approfondire:

Si giocava in corso Ferrucci, campionato di Prima Categoria. Il Comala era in vantaggio ed al gol del pareggio Porta si è sporto troppo dalla balaustra cadendo dalla tribuna. Per lui un infortunio meno grave di quello che si era ipotizzato in un primo momento, quando si era parlato di diverse fratture.

E’ stato il presidente del Cit Turin, Angelo Frau, a chiamare i soccorsi.

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