Torino, truffa della benzina con carte clonate: cinque coinvolti, due arresti

TORINO – Un sospetto via vai durato oltre mezz’ora, tra auto in sosta e taniche riempite senza sosta, ha attirato l’attenzione dei carabinieri in un distributore lungo corso Vercelli, nella zona nord di Torino. Un movimento anomalo che ha portato, nella serata di sabato scorso, alla scoperta di un’attività illecita basata sull’utilizzo di carte carburante clonate.

All’arrivo dei militari, la scena è apparsa subito chiara: due uomini stavano effettuando rifornimenti utilizzando schede contraffatte, mentre altri tre soggetti – tra cui una donna – erano impegnati ad acquistare carburante già erogato tramite le tessere falsificate. Un sistema organizzato, che consentiva di trasformare rapidamente le transazioni fraudolente in carburante da rivendere.

Per i due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono scattate le manette con l’accusa di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento in concorso. I tre complici sono stati invece denunciati a piede libero per ricettazione.

Dopo l’arresto, i due indagati sono stati condotti presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno. Nei giorni successivi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha convalidato il provvedimento, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Nel corso dell’operazione, condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Susa con il supporto dei colleghi della compagnia, sono stati sequestrati 160 litri di carburante, sei carte clonate e 340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I provvedimenti a carico delle persone coinvolte sono stati emessi nella fase delle indagini preliminari: per tutti vale, dunque, la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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