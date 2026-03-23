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Deejay Ten riparte da Torino: domenica 29 marzo la corsa da tutto esaurito
Ad accompagnare i partecipanti, oltre a Linus, anche alcune delle voci più note dell’emittente
TORINO – Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 60mila partecipanti, la Deejay Ten torna a Torino per la prima tappa del 2026. L’appuntamento è per domenica 29 marzo, con partenza alle 9.30 da piazza Castello, sotto la guida di Linus.
La corsa non competitiva, organizzata da Radio Deejay, propone due percorsi da 10 e 5 chilometri, pensati rispettivamente per i runner più allenati e per chi vuole partecipare in modo più accessibile, anche in famiglia.
Cuore dell’evento sarà il Deejay Village in piazza Castello, attivo già da sabato 28 marzo per il ritiro dei pettorali e l’animazione. Il tracciato attraverserà alcune delle zone più suggestive della città, dai Giardini Reali al lungo fiume Po, con arrivo nuovamente in piazza Castello.
Ad accompagnare i partecipanti, oltre a Linus, anche alcune delle voci più note dell’emittente. Non mancheranno iniziative collaterali, tra cui eventi firmati adidas e attività dedicate ai runner nel corso del weekend.
Dopo Torino, la Deejay Ten farà tappa a Bari, Treviso e Milano, dove si terrà il gran finale a ottobre.
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