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Referendum giustizia, hanno votato il 59% degli italiani: affluenza Piemonte al 62%

Al 25% delle sezioni scrutinate ovvero 16.230 su 61.533 si ha un vantaggio del no con 54,30% contro i sì che sono al 45,70%

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PIEMONTE – L’affluenza quasi definitiva in Italia è stata del 58,9%. Più alta rispetto al 53% del referendum del 2020 sul taglio dei Parlamentari.

Per approfondire:

Il Piemonte si conferma una delle regioni più virtuose con un’affluenza del 62%. In provincia di Torino si è recato alle urne il 63% degli elettori (a Torino il 64%), mentre nella Granda si registra il 63% di affluenza (Cuneo al 65%).

Al 25% delle sezioni scrutinate ovvero 16.230 su 61.533 si ha un vantaggio del no con 54,30% contro i sì che sono al 45,70%.

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