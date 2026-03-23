Ritrovato un cadavere nel torrente Stura a Torino: non ancora note le generalità

TORINO – Sono in corso le operazioni di recupero del corpo senza vita di una persona nel torrente Stura di Lanzo, alla periferia di Torino.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona compresa tra piazza Sofia e il ponte Amedeo VIII, dove sono immediatamente scattati i soccorsi.

Sul posto stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nel recupero della salma dalle acque del torrente, insieme alle forze dell’ordine che stanno coordinando gli accertamenti.

Al momento non sono ancora note le generalità della persona ritrovata: sono in corso le procedure per l’identificazione e per chiarire le circostanze del decesso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese