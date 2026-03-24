Un uomo si è lanciato sotto un treno, bloccata la linea Torino-Modane: attivi i bus sostitutivi

TORINO – È ferma dalle 13.05 la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane a causa di un suicidio. Una persona – identità al momento sconosciuta – si è gettata sotto il treno regionale partito da Porta Nuova alle 12.30 e diretto a Susa, a circa mezzo chilometro dalla stazione ferroviaria di Alpignano, all’altezza di via Verdi.

In zona sono arrivate diverse squadre dei Vigili del fuoco insieme alla PolFer e ai Carabinieri per effettuare i rilievi. I pompieri, insieme ai tecnici di Trenitalia, dopo un sopralluogo, stanno facendo scendere in sicurezza il centinaio di passeggeri che erano a bordo delle carrozze. Nel frattempo sono stati attivati bus sostitutivi per le corse che saranno cancellate. Non si sa ancora quando la circolazione sulla tratta potrà riprendere in maniera regolare.

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