Nuova gestione per la Riserva Naturale Ciciu del Villar: apertura il 2 aprile

VILLAR SAN COSTANZO – Riaprirà giovedì 2 aprile la Riserva Naturale Ciciu del Villar, uno dei luoghi naturalistici più caratteristici del Piemonte. La gestione, per i prossimi cinque anni, è stata affidata a un’Associazione temporanea di scopo composta dal Consorzio Turistico Valle Maira, dalla società Walden srl e dalla Proloco di Villar San Costanzo, selezionati tramite bando pubblico dall’ente Aree Protette Alpi Marittime.

L’obiettivo è integrare la tutela ambientale con una promozione turistica più ampia, inserendo la riserva in un sistema coordinato a livello di valle Maira. «Siamo lieti di poter assumere la gestione della Riserva dei Ciciu del Villar», ha commentato Giovanni Neyrone, presidente del Consorzio Turistico Valle Maira, sottolineando l’importanza della collaborazione tra realtà locali «nell’ottica di una piena condivisione di intenti» legata a sostenibilità e valorizzazione del territorio.

La riserva protegge un fenomeno geologico unico: le “colonne di erosione”, note come “Ciciu”, formazioni naturali a forma di fungo con un grande masso di gneiss sulla sommità e una base di terra e detriti compatti. Un paesaggio suggestivo che rappresenta una risorsa non solo ambientale ma anche turistica per l’area ai piedi del monte San Bernardo.

Soddisfazione anche da parte di Armando Erbì, presidente dell’ente gestore: «Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare la riapertura della Riserva dei Ciciu del Villar, un luogo di straordinario valore naturalistico e simbolico per il nostro territorio. L’affidamento della gestione a una realtà composta da soggetti qualificati e radicati nella Valle Maira rappresenta una garanzia di qualità e visione condivisa».

L’area sarà visitabile tutto l’anno, con servizi attivi da aprile a ottobre: informazioni turistiche, materiali didattici e personale dedicato. Tra le novità del 2026 anche il noleggio di e-mtb, la vendita di guide e prodotti locali e nuove proposte per scuole e gruppi, tra cui visite guidate e attività di citizen science.

Il biglietto di ingresso costerà 4 euro, gratuito per bambini sotto i 10 anni, over 65 e persone con disabilità. In futuro sono previsti anche progetti legati al turismo equestre e al team building aziendale, sempre nel rispetto dell’ambiente.

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