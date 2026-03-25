Confermato l’arrivo di violente raffiche di foehn su tutto il Piemonte: i primi dati

TORINO – Così come vi avevamo anticipato ieri, entro la giornata di oggi sul Piemonte si verranno a creare le condizioni ideali per un importante episodio di foehn (probabilmente il più intenso dell’ultimo anno).

Una quadro, confermato dal meteorologo Andrea Vuolo nel suo ultimo aggiornamento, che vedrà l’arrivo di foehn su tutto il Piemonte a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì (indicativamente dalle ore 17-18 in poi) e che perdurerà a intermittenza fino alle prime ore di venerdì, con raffiche fino a 60-90 km/h su pianure e colline e 100-150 km/h sulle aree alpine, localmente anche con intensità superiori sulle alte valli.

Il foehn sarà inizialmente di provenienza nord-occidentale, per poi ruotare gradualmente da Nord nel corso di giovedì, andando così ad interessare anche le pianure più orientali lontani dai contrafforti alpini. La ventilazione tenderà ad attenuarsi definitivamente soltanto nella notte tra giovedì e venerdì sulle pianure centro-orientali e meridionali e poi nel corso della mattinata di venerdì anche sul resto della regione, mentre persisterà fino almeno al pomeriggio sulle medio-alte valli alpine dal Torinese al VCO.

Alle ore 12:45 – conclude Vuolo – si segnalano già forti raffiche di foehn fino a 106 km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale (TO) – (3.272m s.l.m.), 85 km/h al Rifugio Vaccarone – Giaglione (TO) – (2.745m s.l.m.) e 71 km/h al Rifugio Città di Ciriè – Pian della Mussa di Balme (TO) – (1.851m s.l.m.), nonché raffiche da Sud fino a 60-70 km/h sull’Appennino alessandrino.

Foto di repertorio

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