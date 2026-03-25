Consegnato in Piemonte un nuovo treno elettrico a due piani, arricchisce la flotta del Regionale Trenitalia

TORINO – In Piemonte è arrivato un nuovo convoglio a doppio piano, parte del rinnovo della flotta di treni regionali e 32° treno elettrico che va ad arricchire la flotta dei nuovi treni in viaggio sulle principali linee ferroviarie piemontesi.

Il nuovo treno

Elettrico, doppio piano, dotato di 8 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita oltre 1.100 persone. Queste le caratteristiche del nuovo treno.

Non solo: anche più spazio per le bici, fino a 12 postazioni con punti di ricarica per e-bike o monopattini elettrici. Le poltrone sono provviste di prese di corrente e usb, la climatizzazione interna si autoregola. Le vetture sono dotate di area per il passeggino e, nell’ampia toilette, di fasciatoio e porte-enfant per la comodità dei più piccoli.

Prevista anche una maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live e 38 monitor con informazioni utili e idee di viaggio.

Per quanto riguarda le persone a ridotta mobilità, il treno è dotato di postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

L’ammodernamento della flotta

Prosegue spedito il programma di ammodernamento della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Piemonte, avviato nel 2021 grazie ai Contratti del Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale, stipulati con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità, che prevede investimenti complessivi per circa 1 miliardo di euro.

Ad oggi, sulle tratte a più alta frequentazione, come la Torino-Milano, circolano 32 treni elettrici di ultima generazione a doppio piano, finanziati anche con fondi della Regione Piemonte; ulteriori 33 convogli elettrici monopiano servono le altre linee ferroviarie piemontesi.

Le consegne proseguiranno nei prossimi mesi per completare la fornitura entro l’anno in corso.

Un impegno importante per la Regione Piemonte e Trenitalia, che non solo puntano a rinnovare la flotta, ma innalzare gli standard qualitativi per una mobilità sempre più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico.

L’obiettivo comune è, infatti, soddisfare le esigenze di mobilità fornendo, con un trasporto sempre più integrato e sostenibile, un’alternativa valida e competitiva al mezzo privato; garantire una crescente accessibilità e affidabilità del servizio e migliorare la performance.

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