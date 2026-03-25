CronacaPiemontePolitica
La vicepresidente del Consiglio regionale Elena Chiorino si è dimessa, mantiene l’assessorato
La Chiorino terrà l’assessorato, con deleghe all’Istruzione e al Lavoro
TORINO – L’epilogo era nell’aria: la vicepresidente del Consiglio regionale Elena Chiorino, di Fratelli d’Italia, si è dimessa. La scelta arriva dopo il terremoto che ha scosso la politica italiana, e in particolare piemontese, cominciato con l’addio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.
Con lui la Chiorino è rimasta invischiata nel caso de Le 5 Forchette, società nata a fine 2024 a Biella: il 25% delle quote sono di Delmastro, 5% ciascuno per Chiorino, il segretario provinciale di FdI e assessore comunale Cristiano Franceschini e il consigliere regionale Davide Eugenio Zappalà, il 10% all’impiegata Donatella Pella e il restante 50% a Miriam Caroccia, neo-maggiorenne.
Secondo quanto riportato da La Stampa, la Chiorino terrà l’assessorato, con deleghe all’Istruzione e al Lavoro, ma lascia la vicepresidenza.
Il Referendum perso, del resto, ha messo in grave crisi il governo di Giorgia Meloni, che ha chiesto e ottenuto le dimissioni desl sottosegretario Delmastro e della capo gabinetto Bartolozzi, invischiati nel caso della società Le 5 forchette, in odore di collusione con la mafia.
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Simone
25 Marzo 2026 at 18:05
Lasciano una cosa ne tengono un’altra, tutto come fosse un gioco.