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La vicepresidente del Consiglio regionale Elena Chiorino si è dimessa, mantiene l’assessorato

La Chiorino terrà l’assessorato, con deleghe all’Istruzione e al Lavoro

Pubblicato

9 minuti fa

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TORINO – L’epilogo era nell’aria: la vicepresidente del Consiglio regionale Elena Chiorino, di Fratelli d’Italia, si è dimessa. La scelta arriva dopo il terremoto che ha scosso la politica italiana, e in particolare piemontese, cominciato con l’addio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Per approfondire:

Con lui la Chiorino è rimasta invischiata nel caso de Le 5 Forchette, società nata a fine 2024 a Biella: il 25% delle quote sono di Delmastro, 5% ciascuno per Chiorino, il segretario provinciale di FdI e assessore comunale Cristiano Franceschini e il consigliere regionale Davide Eugenio Zappalà, il 10% all’impiegata Donatella Pella e il restante 50% a Miriam Caroccia, neo-maggiorenne.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Chiorino terrà l’assessorato, con deleghe all’Istruzione e al Lavoro, ma lascia la vicepresidenza.

Il Referendum perso, del resto, ha messo in grave crisi il governo di Giorgia Meloni, che ha chiesto e ottenuto le dimissioni desl sottosegretario Delmastro e della capo gabinetto Bartolozzi, invischiati nel caso della società Le 5 forchette, in odore di collusione con la mafia.

La presidente del Consiglio ha chiesto anche le dimissioni di Daniela Santanchè, ministra del turismo, su cui pendono una serie di inchieste per truffa (il caso delle mascherine durante il covid) e bancarotta (per Visibilia e non solo). Santanchè per ora non ha ceduto e questa mattina si è presentata regolarmente in ufficio.
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1 Commento

1 Commento

  1. Simone

    25 Marzo 2026 at 18:05

    Lasciano una cosa ne tengono un’altra, tutto come fosse un gioco.

    Rispondi

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