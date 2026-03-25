È un anziano di 92 anni l’uomo deceduto dopo essere stato travolto da un treno ad Alpignano

TORINO – È rimasta ferma per ore, intorno all’ora di pranzo di ieri, la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane: una persona si è gettata sotto il treno regionale partito da Porta Nuova alle 12.30 e diretto a Susa, a circa mezzo chilometro dalla stazione ferroviaria di Alpignano, all’altezza di via Verdi.

Si tratta di un anziano di 92 anni, morto sul colpo a causa dell’impatto. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco insieme alla PolFer e ai carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Non vi sono dubbi sulla volontarietà del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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