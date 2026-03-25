Elena Chiorino rimette la delega, Maurizio Marrone è il nuovo Vicepresidente

TORINO – Al termine di una giornata convulsa di confronti tra il governatore e le forze di maggioranza e come già annunciato, Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni da Vicepresidente della Regione Piemonte. La delega di “numero due” della Giunta passa ufficialmente nelle mani di Maurizio Marrone.

Non si tratta di una dimissione “completa”, poiché Chiorino resterà ancora assessore con le deleghe operative ai dossier sul lavoro alle crisi aziendali (ex Ilva, Lear, Konecta). Tuttavia, la scelta di restituire la vicepresidenza è un atto di “sicurezza istituzionale” dopo le recenti vicende che l’hanno coinvolta.

“Sono una persona rigorosa: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono, ma compiuta in assoluta buona fede. Chiedo scusa ai cittadini”, ha dichiarato l’assessore, confermando la volontà di riferire quanto prima in Consiglio Regionale per la massima trasparenza.

Il Presidente Alberto Cirio ha accolto il gesto, definendolo una reazione “ragionata ed equilibrata” per proteggere il prestigio dell’ente.

“Apprezzo il gesto di Elena Chiorino – ha commentato Cirio – perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale: le istituzioni vanno sempre tutelate. La sua è stata una leggerezza grave, ma la mia scelta è quella di un Presidente che non si gira dall’altra parte perché ha a cuore il bene della Regione”.

In serata il governatore firmerà gli atti ufficiali e da domani sarà Maurizio Marrone, già assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, a ricoprire la funzione di massima rappresentanza dell’ente in assenza del Presidente.

Il comunicato integrale diAlberto Cirio

Alla luce delle ultime vicende, nella giornata di oggi, Elena Chiorino ha rappresentato al presidente la volontà di restituire la delega alla vicepresidenza della Regione Piemonte. Con il presidente si è quindi condivisa l’opportunità che, in questo particolare momento, la funzione di massima rappresentanza istituzionale dell’ente non sia più in capo a Chiorino che rimane assessore con le deleghe operative a lei già assegnate, in particolare quelle legate ai dossier più delicati e urgenti relativi alle crisi aziendali come ex Ilva, Lear e Konecta, solo per fare alcuni esempi.

«Apprezzo il gesto di Elena Chiorino, perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale e il segnale è che le istituzioni vanne sempre tutelate e messe in sicurezza – commenta il presidente Alberto Cirio – Come ho già avuto modo di dire sette anni di conoscenza e di lavoro insieme mi hanno dimostrato la sua capacità e la sua correttezza su cui non nutro alcun dubbio. Tuttavia – prosegue il presidente – anche se ha posto rimedio non appena compresa la situazione, la leggerezza che ha compiuto è stata grave, perché fatta da chi ha ruoli istituzionali importanti e necessitava di una reazione da parte della Regione. Reazione che, come è mia consuetudine, è stata ragionata ed equilibrata: la mia è la scelta di un presidente che non si gira dall’altra parte perché ha a cuore il bene delle istituzioni».

«Sono una persona rigorosa e per bene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l’ente in sua assenza» spiega l’assessore Elena Chiorino.

«In riferimento alla richiesta di chiarimenti – aggiunge – ribadisco che sono pronta fin da ora a fornire tutte le spiegazioni relative a questa vicenda di fronte all’aula del Consiglio regionale perché sono una persona trasparente e non ho nulla da nascondere».

Questa decisione viene assunta al termine di una giornata in cui il presidente si è confrontato con i partiti della sua coalizione e con i capigruppo di maggioranza. Il presidente procederà in serata alla firma degli atti e la vicepresidenza sarà assegnata all’assessore regionale Maurizio Marrone.