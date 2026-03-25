Anche la Ministra Daniela Santanchè si dimette dopo il pressing di Meloni

CUNEO – Dopo ore di estrema tensione a Palazzo Chigi, Daniela Santanchè si è dimessa da Ministra del Turismo. La decisione, maturata nella mattinata di oggi, segue la richiesta pubblica di “sensibilità istituzionale” espressa dalla Premier Giorgia Meloni, che ieri sera aveva già accolto le dimissioni del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

La cronaca: dal “muro” al passo indietro

Nonostante la Ministra si fosse presentata regolarmente in ufficio questa mattina, il clima politico era diventato insostenibile. La nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, che auspicava per Santanchè una scelta analoga a quella di Andrea Delmastro, ha segnato il punto di non ritorno.

La Premier ha così ottenuto il rimpasto richiesto a seguito di un momento politico complesso e del grande terremoto scatenato dal caso Delmastro. La senatrice di Fratelli d’Italia ha così ceduto nel rimettere l’incarico dopo mesi di difesa serrata della propria posizione.

Il peso delle inchieste giudiziarie

A pesare sulla caduta della “Pitonessa” di origini piemontesi è un fitto calendario giudiziario che vede la senatrice coinvolta in diversi filoni presso il Tribunale di Milano:

Falso in bilancio: Il processo riguarda i presunti conti truccati della galassia Visibilia tra il 2016 e il 2022. La prossima udienza è fissata per il 14 aprile.

Truffa aggravata ai danni dell’Inps: Il caso mediaticamente più discusso, relativo alla gestione dei fondi per la cassa integrazione durante l’emergenza Covid.

Bancarotta: Tre indagini pendenti che potrebbero concludersi a breve, aggravando il quadro accusatorio per le società del gruppo.

Cosa succede ora

Le dimissioni di Daniela Santanchè aprono ufficialmente la fase del rimpasto di governo. Mentre la senatrice tornerà a occuparsi a tempo pieno della sua difesa legale, resta da capire chi prenderà in mano la delega al Turismo, un settore vitale anche per l’economia del nostro Piemonte, dove la Ministra era stata spesso presente per promuovere i distretti montani e i siti Unesco.

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