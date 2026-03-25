TORINO – Nei giorni scorsi una donna di 47 anni, disabile su una sedia a rotelle, è stata brutalmente aggredita e rapinata mentre si trovava nei pressi del supermercato Conad di corso Romania a Torino, in compagnia della figlia diciannovenne.

La dinamica: violenza a bordo di un monopattino

L’attacco è stato fulmineo. Due giovani, muovendosi a bordo di un monopattino, si sono avvicinati alle due donne con l’intento di sottrarre i preziosi della 47enne.

Quando la figlia ha tentato di difendere la madre, uno dei malviventi non ha esitato a colpirla con violenza. Dopo aver strappato dal collo della vittima due catenine d’oro, i due sono fuggiti rapidamente facendo perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe.

Le indagini e l’arresto

Grazie a un mix efficace di testimonianze oculari e all’analisi minuziosa delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili. Si tratta di:

Un 23enne senza fissa dimora e con precedenti penali.

Un complice di 29 anni, anch’egli senza fissa dimora.

Il più giovane dei due è stato individuato e bloccato in piazza della Repubblica. Per lui sono scattate immediatamente le manette con le pesanti accuse di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

Mentre il ventitreenne è stato trasferito in carcere, l’attività investigativa prosegue per chiudere definitivamente il cerchio sulla posizione del complice.

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