Violenta rapina in monopattino ad una donna disabile in sedia a rotelle a Torino – il video
Un responsabile, un giovane di 23 anni, è stato arrestato
TORINO – Nei giorni scorsi una donna di 47 anni, disabile su una sedia a rotelle, è stata brutalmente aggredita e rapinata mentre si trovava nei pressi del supermercato Conad di corso Romania a Torino, in compagnia della figlia diciannovenne.
La dinamica: violenza a bordo di un monopattino
L’attacco è stato fulmineo. Due giovani, muovendosi a bordo di un monopattino, si sono avvicinati alle due donne con l’intento di sottrarre i preziosi della 47enne.
Quando la figlia ha tentato di difendere la madre, uno dei malviventi non ha esitato a colpirla con violenza. Dopo aver strappato dal collo della vittima due catenine d’oro, i due sono fuggiti rapidamente facendo perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe.
Le indagini e l’arresto
Grazie a un mix efficace di testimonianze oculari e all’analisi minuziosa delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili. Si tratta di:
- Un 23enne senza fissa dimora e con precedenti penali.
- Un complice di 29 anni, anch’egli senza fissa dimora.
Il più giovane dei due è stato individuato e bloccato in piazza della Repubblica. Per lui sono scattate immediatamente le manette con le pesanti accuse di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.
Mentre il ventitreenne è stato trasferito in carcere, l’attività investigativa prosegue per chiudere definitivamente il cerchio sulla posizione del complice.
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