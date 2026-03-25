Muore durante il parto all’ospedale di Pinerolo, aperto fascicolo per omicidio colposo

PINEROLO – Vi avevamo dato notizia della tragedia avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, quando una donna di 30 anni residente in città è morta durante il parto all’ospedale Ospedale Edoardo Agnelli. Nonostante la gravità della situazione, i medici sono riusciti a salvare il bambino, ora affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto a seguito di una grave complicanza insorta durante il travaglio. Le condizioni della donna si sarebbero aggravate rapidamente, rendendo necessari interventi immediati da parte dell’équipe medica presente in sala parto. Ogni tentativo di salvarle la vita si è però rivelato vano.

Per fare piena luce su quanto accaduto, secondo le informazioni apprese, la procura di Torino ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo.

L’Asl To3 ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e chiarire la propria posizione. “Esprimiamo il massimo cordoglio per questo gravissimo lutto – si legge nel comunicato –. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla”.

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