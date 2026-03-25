L’Università di Torino è la migliore in Italia per Filosofia

TORINO – L’Università degli Studi di Torino conferma ancora una volta il suo prestigio internazionale, piazzandosi tra le prime 50 università al mondo per Filosofia nella nuova edizione 2026 dei QS Subject Ranking, la classifica globale delle migliori università per disciplina stilata dalla nota agenzia britannica Quacquarelli Symonds. L’ateneo torinese occupa il 42° posto a livello mondiale e mantiene il primato nazionale, riconfermando la leadership italiana nella disciplina.

Non solo Filosofia: l’Università di Torino si distingue anche in altre aree accademiche. Tra i risultati più significativi, rientrano nella top 100 Studi Classici, Odontoiatria e Scienze Veterinarie, mentre Scienze Agrarie e Forestali e Antropologia figurano nella top 150. Inoltre, l’ateneo è tra le prime 200 università mondiali in Archeologia, Geografia e Scienze dell’Educazione, quest’ultima condividendo il primato italiano con l’Università di Bologna.

Secondo il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE), questi riconoscimenti testimoniano non solo l’eccellenza della ricerca e la vocazione internazionale dell’ateneo, ma anche il forte radicamento sul territorio, grazie alla presenza di sedi distaccate in città come Savigliano e Collegno.

UniTo in numeri: eccellenza su 29 discipline

Complessivamente, l’Università di Torino è presente in 29 subject ranking e figura tra le prime 200 al mondo in 9 discipline, principalmente nelle aree di Scienze Umanistiche e Medicina e Scienze della Vita. Tra i posizionamenti più rilevanti:

42° in Filosofia

51-100° in Scienze Veterinarie

51-150° in Studi Classici e Odontoiatria

101-150° in Scienze Agrarie e Forestali

101-170° in Antropologia

151-200° in Archeologia, Geografia e Scienze dell’Educazione

L’ateneo compare inoltre in posizioni rilevanti nelle aree scientifiche, tecnologiche e sociali, fino ai ranking 401-550° per Scienze dei Materiali e 451-500° per Amministrazione Aziendale, confermando l’ampiezza della propria offerta disciplinare.

Presenza globale e metodologia QS

L’Università di Torino è presente in tutte e cinque le macroaree di riferimento, che comprendono meno del 5% delle università mondiali, confermando così la solidità del posizionamento internazionale e la capacità di coniugare ampiezza disciplinare ed eccellenza scientifica.

La classifica QS World University Rankings by Subject valuta le università combinando indicatori bibliometrici come citazioni per pubblicazione e H-index, insieme a indagini reputazionali rivolte a docenti e datori di lavoro. Per alcune macroaree scientifiche e tecnologiche si considera anche il livello di collaborazione internazionale nella ricerca, sottolineando l’importanza di un approccio globale e interdisciplinare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese