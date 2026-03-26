Tenta di entrare con la forza in casa dell’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato un 47enne a Verbania

VERBANIA – Voleva un ultimo confronto con l’ex moglie, dopo essere già stato allontanato forzatamente. I Carabinieri hanno arrestato nella serata del 24 marzo un 47enne residente a Verbania accusato di aver violato le misure cautelari che gli imponevano di tenersi lontano dall’ex coniuge.

L’intervento è scattato intorno alle 19.20, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Verbania è giunta una richiesta di aiuto. L’uomo, già destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura lo scorso 21 febbraio per precedenti episodi di maltrattamenti, si era presentato sotto l’abitazione della donna nel tentativo di avere un confronto. Secondo la ricostruzione dei militari, il 47enne – in evidente stato di agitazione – ha prima danneggiato gravemente l’auto dell’ex moglie, distruggendone il parabrezza, per poi tentare di entrare con la forza nell’appartamento.

All’interno dell’abitazione si trovavano la donna e i due figli minorenni della coppia, che non hanno riportato ferite ma hanno vissuto attimi di paura.

Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno bloccato l’uomo nel cortile del condominio, mentre alcuni familiari cercavano di calmarlo. Dopo aver messo in sicurezza la vittima e i minori, i militari hanno proceduto all’arresto.

Il 47enne è stato quindi portato in carcere a Verbania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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