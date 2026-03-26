Il questore chiude un bar in centro a Biella dopo una violenta lite: era diventato riferimento per soggetti con precedenti

BIELLA – Dopo l’ennesimo grave episodio, la Polizia ha chiuso un bar in centro a Biella.

Il “Lucxor Caffè” – questo il nome del locale – è stato chiuso per 30 giorni su provvedimento del questore di Biella: da tempo il bar era oggetto di attenzione da parte delle Forze dell’ordine per la presenza abituale di soggetti con precedenti, e vi si erano già verificati una serie di episodi critici sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, a far scattare la chiusura è stata la violenta lite scoppiata nel tardo pomeriggio del 18 marzo. Intorno alle 19.20, un litigio tra clienti all’interno del locale è degenerato rapidamente: uno dei coinvolti è stato ferito con i cocci di una bottiglia rotta. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti di Biella, che hanno identificato i partecipanti alla colluttazione, tutti risultati con precedenti di polizia; tra questi, anche un soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

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