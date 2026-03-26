Forti raffiche di vento: torna a divampare l’incendio alla Riserva Naturale della Vauda, fiamme ad Andrate

NOLE – Sembrava essere ormai sotto controllo il terribile incendio che da ieri pomeriggio ha coinvolto la Riserva Naturale della Vauda, nel canavese causando danni enormi. Nelle prossime ore si potranno fare bilanci più precisi, ma l’origine dell’incendio è molto probabilmente di natura dolosa. L’incendio, infatti, sarebbe stato appiccato proprio nel momento in cui il vento ha iniziato a soffiare e sono state avvistate due auto sospette.

Purtroppo la nuova intensificazione del foehn, come avevamo anticipato, è tornato a riattivarsi l’incendio boschivo all’interno della Riserva, anche nel tratto di Nole (TO) in strada Buretta.

Purtroppo il vento ha riacceso i focolai. Mi raccomando, prudenza alla guida anche per la presenza dei soccorsi sulle strade!

Scrive sui social Luca Bertino, sindaco di Nole.

E non è tutto: un altro incendio viene segnalato in alto Canavese, ad Andrate (TO), dove le raffiche di vento sfiorano addirittura i 100 km/h. Sul posto stanno lavorando cinque squadre dei vigili del fuoco con ben 14 mezzi.

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