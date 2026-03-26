Evade dai domiciliari e durante un controllo si spaccia per il fratello che è già in carcere: un arresto a Torino

TORINO – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per evasione e denunciato per aver fornito false generalità.

I fatti

Durante un servizio di controllo del territorio in zona Lingotto, una pattuglia dell’UPGSP ha notato tre uomini bivaccare nei giardini Battistini, nel cuore della notte. I poliziotti, insospettiti, si sono avvicinati al gruppetto e nel corso dell’identificazione dei tre, uno di essi si è mostrato particolarmente nervoso, fornendo oltretutto agli agenti false generalità: si è spacciato, infatti, per il fratello, dicendo di trovarsi a Torino per motivi lavorativi.

I poliziotti, controllando le generalità fornite, hanno scoperto che il soggetto in questione si trovava recluso nel carcere di Napoli, facendo sorgere forti dubbi sulla veridicità di quanto detto dall’uomo. Dai riscontri dattiloscopici, gli operatori di polizia hanno appurato che lo stesso, con il vero nome, risultava inottemperante a un’ordinanza emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo collocava alla misura degli arresti domiciliari.

Il 42enne è stato quindi arrestato per evasione e denunciato per aver fornito le generalità del fratello. L’uomo aveva precedentemente disatteso la misura degli arresti domiciliari in diverse circostanze.

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