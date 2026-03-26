A Torino una domenica con la Deejay Ten e la Deejay Five: ecco quali saranno le variazioni del trasporto pubblico

TORINO – Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 60mila partecipanti, la Deejay Ten torna a Torino per la prima tappa del 2026. L’appuntamento è per domenica 29 marzo, con partenza alle 9.30 da piazza Castello, sotto la guida di Linus. Lo stesso giorno si terrà anche la Deejay Five.

Le variazioni del trasporto pubblico

Le manifestazioni podistiche avranno partenza e arrivo in piazza Castello e percorsi che interesseranno numerose vie, corsi e piazze della zona del lungo Po. Di conseguenza varieranno il servizio le linee: 3 – 6 – 7 – 13 – 15 – 16 CS – 16 CD – 18 – 27 – 30 – 54 – 55 – 56 – 61 – 68 – 70 – 75 – N4 ROSSA – N10 GIALLA – S4 AZZURRA – W1 ARANCIONE – W15 ROSA – W60 ARGENTO – Venaria Express.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee, comunica GTT, potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento delle manifestazioni.

Inoltre, dalle ore 6.00 fino al termine delle esigenze, l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello saranno chiusi. I parcheggi Roma e San Carlo saranno regolarmente in servizio.

Nel dettaglio

Linea 3. Dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Direzione corso Tortona: da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita.

Direzione piazzale Vallette: da corso Regina Margherita segue il percorso normale.

Linea 6. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase: dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale fino in lungo Dora Siena angolo corso Tortona, quindi deviata in lungo Dora Voghera, via Benevento, corso Belgio, corso Tortona.

Direzione piazza Carlo Felice: da corso Tortona segue il percorso normale fino in via Rossini, quindi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).

2ª fase: dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).

Linea 7. Da inizio servizio alle ore 14.00. Servizio sospeso.

Linea 13. Da inizio servizio alle ore 14.00.

Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua capolinea presso la fermata n. 1558 – “Carlina Sud”.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) effettua inversione di marcia e prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 15. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase: da inizio servizio alle ore 7.45 e dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 7.45 alle ore 11.00.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso.

Direzione via Brissogne: da via San Tommaso segue il percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 27. Dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

Solo in direzione via Anglesio: da via XX Settembre angolo corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, corso Regio Parco, percorso normale.

Linea 30. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase: dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Direzione corso San Maurizio: inversione di marcia in corso Chieri angolo piazzale Marco Aurelio.

Direzione via Gozzano (Chieri): da piazzale Marco Aurelio prosegue per corso Chieri, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 11.30. alle ore 13.00.

Solo in direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita da piazza Vittorio Veneto.

Linea 54. Dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Direzione Mongreno: limitata in piazza Hermada dove effettua il capolinea provvisorio presso la fermata n. 1446 – “Ponte Trombetta”.

Direzione piazzale Adua: dal capolinea provvisorio prosegue per piazza Hermada, corso Quintino Sella, piazza Hermada, strada Comunale Val San Martino, percorso normale.

Linea 55. Deviata in due fasi.

1ª fase: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 8.00 fino alle ore 11.00.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso XI Febbraio dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1921 – “Bazzi Cap.”.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Deviata in due fasi.

1ª fase: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia deviata in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia deviata in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre angolo corso Casale deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 61. Limitata / deviata in due fasi.

1ª fase: dalle ore 8.00 fino alle ore 11.30 effettua servizio sulla tratta via Mezzaluna (San Mauro) – piazza Coriolano, con la seguente deviazione.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale deviata in via Solaroli, via Agudio, corso Casale.

Direzione via Mezzaluna: da corso Casale segue il percorso normale.

2ª fase: dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele: da corso Casale angolo ponte Vittorio Emanuele I deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Linea 68. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase: dalle ore 8.00 fino alle ore 11.00.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale fino in corso Belgio, quindi deviata in corso Brianza, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2320 – “Cadore Cap” (in comune con la linea 77).

Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale fino in via Rossini, quindi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 8.00 alle ore 11.45.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre dove effettua il capolinea provvisorio presso la fermata n. 480 – “Gran Madre Cap.” (in comune con la linea 13).

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Linea 75. Dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Direzione largo Tabacchi: da corso Tortona deviata in corso Belgio, corso Brianza, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio prima di corso Belgio presso la fermata n. 2320 – “Cadore Cap.”.

Direzione piazzale Vallette: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Tortona, percorso normale.

Linee Night Buster N10 GIALLA – W1 ARANCIONE – W15 ROSA – W60 ARGENTO. Dalle ore 4.00 fino al termine del servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Pietro Micca deviate in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzioni via Massari – piazza Massaua – via Brissogne – piazza Manno: da via Po deviate in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, via Pietro Micca, percorsi normali.

Linea N4 ROSSA. Dalle ore 4.00 fino al termine del servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Bertola angolo via Pietro Micca prosegue per via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzione Falchera: da via Po deviata via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso normale.

Linea S4 AZZURRA. Dalle ore 4.00 fino al termine del servizio.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Po deviata in via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

Venaria Express. Da inizio servizio fino alle ore 14.00.

Direzione Reggia di Venaria: dall’autostazione di via Fiochetto deviata in lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi (dove all’angolo con via Monte di Pietà effettua la fermata n. 244 – “Monte di Pietà”), via Pietro Micca, percorso attuale.

Direzione via Fiochetto: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre (dove all’angolo con via Garibaldi effettua la fermata n. 245 – “Garibaldi”), corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, autostazione di deposito di via Fiochetto (capolinea).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese