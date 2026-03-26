Chi è Maurizio Marrone: il nuovo vicepresidente della Regione Piemonte

TORINO – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha deciso di attribuire la vicepresidenza della Regione a Maurizio Marrone, fino a questo momento assessore nella Giunta regionale. La nomina ufficiale – che segue le dimissioni dalla carica della precedente vicepresidente Elena Chiorino – sarà formalizzata con la firma degli atti da parte del presidente della Giunta.

Un ruolo chiave in una fase delicata

La decisione di affidare a Marrone la vicepresidenza viene in un momento segnato da tensioni interne alla maggioranza e dall’esigenza di assicurare continuità istituzionale e stabilità nell’azione di governo regionale. La vicepresidente uscente, pur mantenendo le deleghe operative e la carica di assessore, ha ritenuto di restituire la delega più alta di rappresentanza istituzionale, aprendo la strada al passaggio di consegne.

Ma chi è l’esponente politico che da qui in avanti sarà il numero due della Regione Piemonte?

Il profilo istituzionale e politico

Maurizio Marrone è una figura ormai consolidata nella politica piemontese e nazionale di area centro‑destra. Nato a Milano il 12 maggio 1982, si è formato con una solida preparazione giuridica: è infatti laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Diritto pubblico. Dopo gli studi ha intrapreso l’attività professionale collaborando con studi legali, aziende e organismi di vigilanza.

La sua esperienza amministrativa parte dal livello locale: dal 2006 al 2011 è stato consigliere nella IV Circoscrizione di Torino, per poi essere eletto consigliere comunale di Torino dal 2011 al 2016.

Nel 2014 Marrone approda per la prima volta al Consiglio regionale del Piemonte, dove viene eletto nelle liste di Fratelli d’Italia (Fdi); riconfermato nel 2019, ha consolidato il suo profilo politico fino a ricoprire incarichi di governo nella Giunta regionale.

Assessore con deleghe sociali e istituzionali

Prima di diventare vice presidente, Marrone ha ricoperto per diversi anni ruoli nell’esecutivo piemontese. In particolare, è stato assessore regionale con deleghe di rilievo che spaziano dalle politiche sociali e dell’integrazione socio‑sanitaria all’emigrazione e cooperazione internazionale, fino a temi legati all’usura e ai beni confiscati, oltre alle politiche della casa, delle famiglie e dei bambini.

Un ruolo di peso per futuro politico?

La nomina a vice presidente non è solo un riconoscimento istituzionale ma potrebbe rappresentare anche una vetrina politica importante per Marrone in vista di futuri ruoli elettivi nel contesto piemontese. Non è un mistero che ambisca ad essere il candidato sindaco per Torino del centro destra alle prossime elezioni.

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