Insiste il vento di foehn in Piemonte: raffiche fino a 172 km/h e temporali lampo

TORINO – Il Piemonte è stato investito dalla prevista irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima, che ha spinto il fenomeno del foehn dalle aree alpine fino alla pianura, generando rovesci temporaleschi di breve durata ma localmente intensi. Le zone maggiormente colpite sono state il Novarese, l’Astigiano, il Monregalese e l’Alessandrino, mentre il vento ha interessato con forza gran parte della regione.

Le raffiche hanno raggiunto valori eccezionali già nella serata di mercoledì, in concomitanza con il passaggio del fronte freddo. Tra le misurazioni più significative: 172 km/h alla Sacra di San Michele (Sant’Ambrogio di Torino), 129 km/h a Macugnaga – Ghiacciaio Belvedere, 116 km/h a Perosa Argentina e 111 km/h a Viù. Anche in città e zone pedemontane i valori sono stati importanti, con raffiche fino a 88 km/h alla Basilica di Superga e Pinerolo, e 81 km/h all’aeroporto di Caselle.

Inevitabili si sono registrati piccoli danni, come alberi e cartelli stradali caduti un po’ ovunque. per il momento non si registrano situazioni particolarmente gravi se si esclude il grande incendio nella Riserva Naturale della Vauda che il vento sta contribuendo ad alimentare.

Il vento continuerà a soffiare su tutta la regione almeno fino alla serata di giovedì 26 marzo. Sulle pianure e le colline si prevedono raffiche tra 60 e 80 km/h, mentre nelle aree pedemontane e sugli sbocchi vallivi potranno avvicinarsi ai 100-110 km/h. Sulle alte valli alpine, i picchi potranno superare i 120-150 km/h, con valori localmente ancora più elevati. Il momento di maggiore intensità è previsto tra la mattina e il primo pomeriggio di giovedì.

Dal tardo pomeriggio di giovedì il foehn inizierà a retrocedere verso le Alpi, esaurendosi gradualmente su Alessandrino, basso Vercellese, Cuneese e Astigiano e poi anche su basso Torinese, basso Biellese, Vercellese e Novarese entro la notte. Tuttavia, sulle aree alpine e pedemontane dal Torinese all’Ossola il vento continuerà a soffiare a intermittenza fino a venerdì mattina, seppur in indebolimento.

Le autorità e i meteorologi raccomandano di prestare attenzione a possibili danni provocati da rami, alberi e oggetti volanti, nonché a situazioni di pericolo sulla rete viaria in caso di raffiche improvvise.

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