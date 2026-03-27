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Baricco, Brondi e Laszlo De Simone: la musica si fa racconto alla Scuola Holden
Sabato 28 marzo, la Holden ospita apre i battenti per una giornata dedicata all’esplorazione musicale e artista ad ampio raggio
TORINO – La Scuola Holden di Baricco apre le porte alla città per un sabato sospeso. Sabato 28 marzo, lo storico ex Arsenale di Borgo Dora ospita un evento dal titolo “Contrappunto: voci musica e storie”, un Open Day interamente dedicato a esplorare il legame indissolubile tra l’arte del narrare e quella del comporre.
La “Transizione Armonica” di Alessandro Baricco
Il momento più atteso della mattinata vedrà protagonista il celebre scrittore Alessandro Baricco, oltre che fondatore e Preside della Holden. Da sempre convinto che la musica sia una delle forme più alte di narrazione, condurrà il pubblico in una vera e propria “transizione armonica”.
Rifacendosi alla sua ultima pubblicazione, Baricco esplorerà come il racconto della musica possa trasformarsi in un’esperienza diretta e immersiva.
La giornata si arricchirà con la proiezione di “Una lunghissima ombra”, il progetto audiovisivo del cantautore torinese Andrea Laszlo De Simone (fresco vincitore del Premio César 2024). E con l’incontro “Il silenzio dietro la voce”, un dialogo sull’importanza del vuoto nel processo creativo tra il cantautore Vasco Brondi e la scrittrice Francesca Manfredi.
Attenzione particolare a “Seven Springs – Il suono della Holden”, la rassegna curata da Gloria Campaner e Nicola Campogrande che invita i grandi nomi della musica internazionale a svelare la propria visione della “Classica”.
Open Day: sperimentare la narrazione
La giornata di sabato sarà principalmente un’occasione per conoscere la metodologia della Holden e i laboratori pratici come “Si può fare!” permetteranno a chiunque di mettersi alla prova con la propria capacità narrativa.
E se non capita spesso di vedere sullo stesso palco il rigore eretico di Alessandro Baricco, la spiritualità inquieta di Vasco Brondi e il talento cinematografico di Andrea Laszlo De Simone, la Holden lo fa capitare.
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