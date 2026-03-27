Cessione Torino FC: spunta il dossier di Bank of America, la reazione di Cairo

TORINO – Il futuro del Torino Football Club potrebbe “parlare” americano. Da settimane, nei corridoi delle grandi banche d’affari, circola un dossier riservato che riguarda lo storico club granata. Secondo quanto rivelato da Il Sole 24 Ore, a muoversi con particolare attivismo sarebbe il colosso statunitense Bank of America (BofA), istituto con una consolidata esperienza nel comparto del calcio europeo.

Cosa significa il “dossier” in banca?

In termini finanziari, la circolazione di un dossier significa che la società è stata “radiografata” per essere presentata a potenziali investitori. Sebbene al momento non ci siano offerte formali sul tavolo, il fatto che una banca come BofA stia lavorando sul profilo del Torino indica che la macchina della cessione si è messa in moto. L’obiettivo è pescare nel mercato degli Stati Uniti, dove l’interesse per la Serie A è ai massimi storici.

La posizione di Urbano Cairo e lo scoglio dello Stadio

Il presidente Urbano Cairo, ripetutamente colpito da insulti diffamatori e minacce di morte, ha sempre mantenuto la stessa linea: “Vendo solo a chi è più bravo di me e ha più disponibilità per investire”. Tuttavia, rispetto al passato, oggi c’è un elemento tecnico che cambia le carte in tavola: lo Stadio Olimpico Grande Torino.

La partita per la vendita del club è strettamente legata a quella con il Comune di Torino per l’acquisto dell’impianto. Se Cairo (o il futuro acquirente) riuscisse a riscattare lo stadio dal Comune, il valore patrimoniale del club crescerebbe vertiginosamente, rendendo il “prodotto Toro” molto più appetibile per i fondi d’investimento americani.

Notizia importante per la città

Una cessione a un colosso straniero non cambierebbe solo la squadra, ma porterebbe nuovi capitali a Torino, influenzerebbe i progetti urbanistici legati allo stadio e al Filadelfia e modificherebbe gli equilibri del sistema-calcio cittadino. Dopo anni di indiscrezioni, per la prima volta i segnali finanziari sembrano convergere verso un cambiamento concreto.

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