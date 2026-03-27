CronacaPoliticaTorino
Lo Russo vola in Kenya: in missione per il Piano Mattei
In veste di vicepresidente Anci, il sindaco prende parte a tavoli strategici per esportare il “know-how” italiano e torinese nel continente africano
TORINO – il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è volato in Kenya all’interno della delegazione ufficiale organizzata dal Ministero degli Esteri e dalla struttura di missione del Piano Mattei di Palazzo Chigi.
Presente nella sua veste di vicepresidente dell’Anci, Lo Russo sta partecipando a una serie di tavoli strategici per esportare il “know-how” italiano e torinese in un continente in piena espansione.
Le opportunità per le aziende italiane
Il cuore della missione riguarda i settori delle utilities: gestione dei rifiuti, ciclo dell’acqua, energia e servizi ambientali. Settori in cui le aziende italiane, molte delle quali radicate nel territorio torinese e piemontese, vantano competenze di eccellenza.
“Le nostre aziende hanno competenze consolidate e riconosciute internazionalmente”, ha sottolineato Lo Russo. “Questa missione evidenzia nuovi spazi di collaborazione per costruire partenariati territoriali forti e stabili”.
Oltre all’ambito industriale, la missione punta sulla cooperazione istituzionale. L’Anci mette a disposizione l’esperienza dei Comuni italiani nella gestione delle sfide urbane: dalla pianificazione urbanistica ai servizi anagrafici, fino alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
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