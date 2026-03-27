Conferimento del sigillo civico a Don Luigi Ciotti, la cerimonia a Palazzo Civico

TORINO – Il 30 marzo 2026 a Palazzo Civico si terrà la cerimonia per il conferimento del Sigillo civico a Don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele” e di “Libera – Associazioni, nomi e numeri Contro le mafie”.

Il conferimento del sigillo civico a Don Luigi Ciotti, origine veneta ma torinese d’adozione, è il simbolo del riconoscimento per la promozione di valori sociali e impegno nella lotta contro le dipendenze e la legalità. La scelta di tale gesto era stato votata dalla Sala Rossa il 27 maggio 2024 ed ora giunge al momento del conferimento.

I presenti

Alla cerimonia saranno presenti ed interverranno Don Luigi Ciotti, il sindaco Stefano Lo Russo, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, la co-presidente di Libera Francesca Rispoli, la vicepresidente vicaria della Federazione italiana settimanali cattolici Chiara Genisio.

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