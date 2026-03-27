Pecetto, torna la Camminata tra i Ciliegi in Fiore: natura e primavera protagoniste

PECETTO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della primavera torinese: la Camminata tra i Ciliegi in Fiore, in programma domenica 12 aprile a Pecetto Torinese.

Giunta alla 43ª edizione, l’iniziativa è organizzata dalla Proloco Pecettese in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

L’evento rappresenta un’occasione per allontanarsi dal ritmo cittadino e immergersi nella natura, tra i profumi e i colori dei ciliegi in piena fioritura.

Il percorso tra le colline

La camminata si svolgerà tra le 9.30 e le 13.30, con partenza e arrivo in piazza Roma. Il tracciato, ad anello e lungo circa 8 chilometri, attraversa alcune delle zone più suggestive del territorio.

Dal centro del paese si salirà verso la borgata Rosero, per poi scendere lungo strada Ciattalina e proseguire tra strada Virana, Valle San Pietro e Valle Sauglio, offrendo scorci panoramici tipici delle colline torinesi.

Ristori e partecipazione aperta a tutti

L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età. Per i partecipanti muniti di pettorale saranno allestiti cinque punti ristoro lungo il percorso, con una varietà di prodotti: cioccolata, tè, dolci confezionati, fette biscottate con marmellata, panini e frutta.

Il costo di iscrizione è di 12 euro, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 10 anni. Ai primi 2300 iscritti verrà inoltre consegnata la maglietta ufficiale dell’evento.

Sicurezza e premi

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, le strade interessate saranno chiuse al traffico veicolare durante l’evento.

Al termine della camminata sono previste premiazioni con prodotti tipici del territorio, a sottolineare il legame tra l’iniziativa e le eccellenze locali.

Per informazioni si può scrivere a info@prolocopecetto.it o chiamare i numeri telefonici 011-8608781 e/o 3393553852.

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