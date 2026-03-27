Controlli straordinari a Barriera di Milano: 2 arresti e un locale chiuso

TORINO – Controlli straordinari della Polizia di Stato nelle scorse ore nel quartiere Barriera di Milano, a Torino.

L’attività, coordinata dal Commissariato di pubblica sicurezza di zona, ha visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Reparto Mobile e della Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare situazioni di degrado urbano e prevenire attività illegali.

Identificazioni e arresti

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 70 persone.

Tra queste, due cittadini stranieri sono stati arrestati: uno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’altro perché destinatario di un ordine di carcerazione con una pena residua di due anni e sei mesi.

Un terzo cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti sulla sua posizione.

Verifiche su veicoli ed esercizi commerciali

I controlli hanno riguardato anche il territorio e le attività economiche della zona: sono stati verificati 21 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Nel mirino degli agenti, in particolare, un bar-ristorante situato in corso Giulio Cesare, risultato privo delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per il locale è scattata una sanzione amministrativa di 4.270 euro. Contestualmente, è stata disposta la chiusura immediata dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a rafforzare la sicurezza e la legalità in uno dei quartieri più popolosi della città.

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