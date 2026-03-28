Cinque Daspo per i calciatori protagonisti della rissa durante Castellazzo Bormida – Rapid Torino under 18

CASTELLAZZO BORMIDA – Cinque calciatori colpiti da Daspo dopo i fatti avvenuti lo scorso 26 ottobre durante la partita di calcio del campionato under 18 tra Castellazzo e Rapid Torino. La gara era stata interrotta a cinque minuti dalla fine per un tafferuglio che aveva coinvolto alcuni calciatori delle due squadre. Quattro di loro avevano riportato ferite e contusioni.

Grazie alle testimonianze e alle analisi di alcune riprese video, i militari hanno potuto ricostruire con chiarezza la dinamica dei fatti. Hanno così denunciato i cinque atleti violenti che avevano innescato e partecipato alla rissa, puniti dalla Questura con Daspo di 12 mesi: per un anno quindi non potranno accedere a manifestazioni sportive.

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