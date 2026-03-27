Una magnolia per Korynna: memoria e speranza nel cortile del Primo Liceo Artistico di Torino

TORINO – Giovedì 19 marzo, il cortile del Primo Liceo Artistico di Torino, in via Giulio Carcano, si è trasformato in un luogo di ricordo e riflessione: qui è stata piantata una magnolia in memoria di Korynna, giovane studentessa scomparsa lo scorso anno a soli 19 anni.

La cerimonia, organizzata in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, ha visto la partecipazione attiva della comunità scolastica, studenti e insegnanti, in un momento di raccoglimento e condivisione. La magnolia, scelta come simbolo di bellezza, fragilità e rinascita, rappresenterà da oggi un segno vivo e duraturo della memoria di Korynna, crescendo insieme al ricordo della sua presenza.

I mandala floreali

Non solo un albero: gli studenti hanno voluto omaggiare Korynna con un gesto artistico collettivo. Nel cortile del liceo sono stati realizzati mandala floreali, espressione di creatività e memoria condivisa, a testimoniare l’importanza dell’arte come strumento di espressione e di sostegno reciproco.

La cerimonia ha visto anche gli interventi della consigliera metropolitana delegata all’Istruzione, Caterina Greco, e della dirigente scolastica Patrizia Tarantino, che hanno sottolineato l’importanza della prevenzione, dell’ascolto e del supporto psicologico per gli adolescenti, un’età delicata e complessa.

L’intervento della madre di Korynna

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento della madre di Korynna, che con grande coraggio ha rivolto un messaggio diretto ai ragazzi: “Chiedete aiuto, parlate con qualcuno di cui vi fidate, non tenete tutto dentro. Io sono qui, disponibile per chiunque senta il bisogno di parlare, anche solo per condividere un momento di fragilità. Nessuno deve sentirsi solo”.

La magnolia, ora radicata nel cortile del liceo, diventa così un simbolo silenzioso ma potente: memoria di Korynna, ma anche monito e invito alla cura reciproca, alla condivisione e alla resilienza. Ogni giorno, la sua crescita accompagnerà la comunità scolastica in un percorso di ricordo, riflessione e speranza.

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