Torino, previsioni meteo del 28 marzo 2026
A Torino sabato 28 marzo tempo stabile e soleggiato con velature nel pomeriggio. Temperature miti fino a 18°C e nessuna pioggia.
TORINO – La giornata di sabato 28 marzo 2026 a Torino si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica, grazie a un campo di alta pressione ben strutturato che continuerà a proteggere il Nord-Ovest da perturbazioni e fenomeni significativi. Il contesto meteorologico sarà quindi prevalentemente soleggiato, con un’evoluzione lenta e tipica della primavera. L’assenza di precipitazioni e la presenza di aria relativamente mite garantiranno condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 18°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 2199 metri, segnale di una massa d’aria più temperata anche alle quote medio-alte.
Mattino: cielo sereno e aria fresca ma asciutta
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con un’atmosfera limpida e una visibilità eccellente su tutta l’area torinese. Il risveglio sarà fresco ma non rigido, con temperature attorno ai 4°C, tipiche di questo periodo dell’anno. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali (Sud-Sudest), contribuendo a mantenere condizioni stabili e un buon ricambio dell’aria senza creare disagi. L’irraggiamento solare favorirà un rapido aumento delle temperature già nel corso della mattinata.
Pomeriggio: sole prevalente con velature di passaggio
Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile e luminoso, ma si assisterà al transito di velature sottili e stratificate, legate a correnti più umide in quota. Queste nubi alte non porteranno precipitazioni, ma potranno filtrare leggermente la luce solare, rendendo il cielo a tratti lattiginoso. Le temperature raggiungeranno i 18°C, con una percezione climatica mite e piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. I venti rimarranno deboli dai quadranti meridionali, senza variazioni significative nel corso della giornata.
Sera: aumento delle nubi alte, ma tempo ancora stabile
In serata si osserverà un ulteriore aumento della nuvolosità alta, con cieli che potranno risultare parzialmente nuvolosi o velati. Nonostante ciò, il contesto resterà completamente asciutto, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mantenendo comunque un clima relativamente mite per il periodo. L’assenza di vento significativo contribuirà a una serata tranquilla e stabile.
Tendenza meteo Torino
- Domenica 29 marzo: proseguirà la fase di tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni. Temperature in linea con i giorni precedenti;
- Lunedì 30 marzo: ancora condizioni anticicloniche, con alternanza tra sole e velature e clima mite durante il giorno;
- Martedì 31 marzo: possibile maggiore variabilità, con nubi sparse più frequenti ma senza precipitazioni rilevanti.
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