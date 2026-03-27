Torna a Giaveno “La notte dei pupazzi in Biblioteca”: tre giorni di magia tra libri e giochi

GIAVENO – Dopo il successo degli scorsi anni, torna a Giaveno “La notte dei pupazzi in Biblioteca”, un’iniziativa che unisce divertimento e lettura per i più piccoli. L’evento, organizzato dai progetti territoriali Nati per Leggere e Cultura per Crescere del Sistema Bibliotecario Bi.TO., con il sostegno della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo, si svolgerà dal 9 all’11 aprile presso la biblioteca comunale.

I bambini e le bambine sono invitati a portare con sé il loro pupazzo o giocattolo preferito, che trascorrerà la notte in biblioteca insieme ai suoi nuovi amici. Affidati alle cure attente dei bibliotecari e delle bibliotecarie, i pupazzi vivranno una notte speciale tra scaffali e libri, per poi sorprendere i piccoli al loro ritorno.

Nei giorni successivi, venerdì 10 aprile dalle 9 alle 12 e sabato 11 aprile dalle 16 alle 19, i bambini potranno ritirare il loro peluche, scoprendo che durante la notte il loro amico di stoffa ha scelto un libro da portare a casa. Un piccolo gesto che trasforma la lettura in un’esperienza magica e condivisa, facendo nascere nuove storie da leggere insieme.

“Un modo, nato in Giappone, per avvicinare anche i più piccoli alla lettura”, commenta il Sindaco Stefano Olocco, che lo scorso anno ha partecipato con le proprie figlie. “La nostra biblioteca si conferma un luogo di animazione culturale, con iniziative pensate per le fasce più giovani: dall’aula di lettura al corso di fumetto manga, fino agli incontri organizzati dal Centro Famiglie Diffuso per avvicinare bimbi e genitori o bimbi e nonni”.

Anche quest’anno, l’evento fa parte della programmazione del Festival delle Narrazioni. L’Assessore alla Cultura Luca Versino sottolinea che dal 9 al 12 aprile saranno tante le occasioni gratuite per entrare in contatto con autori di livello nazionale, laboratori, spettacoli e momenti dedicati ai più piccoli, offrendo esperienze culturali adatte a tutta la famiglia.

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