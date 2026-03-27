Torino, Banda Bassotti in arrivo: Domenica torna la “Sausage Walk”

TORINO – Dimenticate per un momento i grandi raduni istituzionali, perché domenica 29 marzo 2026 Torino si prepara a essere invasa dalla sfilata più “lunga” e decisamente bassa d’Italia. Torna infatti la Sausage Walk Italia (SWI), l’appuntamento che trasforma le strade cittadine in un tripudio di orecchie al vento e code scodinzolanti.

La “carica delle zampe corte”, quest’anno nella sua ottava edizione, segna un record, coinvolgendo in contemporanea 35 città italiane e sconfinando persino nel Canton Ticino.

Un legame che nasce social e diventa solidale

Nata come iniziativa spontanea tra appassionati, la Sausage Walk è diventata una realtà solidale consolidata. Il cuore pulsante dell’evento è il sostegno all’associazione “Bassotti… e Poi Più – ODV”, impegnata nel recupero e nell’assistenza dei bassotti in difficoltà.

A Torino, l’invasione pacifica sarà coordinata dalle “alfieri” locali Giorgia Malavasi, Alessandra Settanni e Glenda Mira: «Camminare insieme non è solo svago, ma un modo per dare voce ai piccoli amici che l’associazione aiuta ogni giorno», dichiarano le organizzatrici.

Il percorso torinese: dal Valentino ai Giardini Ginzburg

La partecipazione è libera e gratuita. Il numero di bassotti è imprevedibile, ma lo spettacolo è assicurato. Ecco le coordinate per non perdersi neanche un centimetro di questa sfilata:

Ore 10.30: Ritrovo in viale Mattioli 39 (zona Valentino).

Ore 11.00: Partenza ufficiale.

Il tragitto: La carovana passerà davanti al maestoso Castello del Valentino , percorrerà viale Virgilio, attraverserà il ponte Umberto I e costeggerà il fiume su corso Moncalieri, per terminare al parco Caduti dei Lager Nazisti (giardini Ginzburg).

Il Gran Finale: Immancabile la foto di gruppo, che ogni anno puntualmente “rompe” l’internet e i social con la sua carica di simpatia.

Unico obbligo? Il rispetto rigoroso del Codice della Strada e dei regolamenti comunali (guinzaglio sempre a portata di mano!). Che abbiate un bassotto fulvo, nero focato o semplicemente una grande passione per questi “salsicciotti” a quattro zampe, l’appuntamento è di quelli da non perdere.

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