Torino, sciopero di Fridays For Future: «Resistere al deserto». Migliaia in piazza per il clima e i diritti

TORINO – Sulla scia degli scioperi delle ultime settimane, Friday For Future è tornata a farsi sentire a gran voce.

Giunge infatti verso la conclusione, con il tradizionale pranzo sociale sotto la Gran Madre, il primo sciopero per il clima del 2026. Una mattinata intensa che ha visto migliaia di giovani e attivisti attraversare il centro di Torino, partendo da piazza Arbarello, per lanciare un messaggio chiaro: la crisi ambientale non può essere separata dalla giustizia sociale e dai diritti civili.

“Resistere al deserto”: un claim dal doppio valore

Il tema portante di questa edizione, “Resistere al deserto”, è stato spiegato dai portavoce del movimento come una metafora della condizione attuale. Da un lato il deserto reale, causato dal riscaldamento globale e dalle gravissime crisi idriche; dall’altro un deserto metaforico, fatto di assenza di socialità e di erosione dei diritti.

Gli attivisti hanno puntato il dito contro gli investimenti in fonti fossili e armi, chiedendo lo spostamento dei fondi verso il welfare e la ricerca sulle rinnovabili.

Il dissenso verso la Giunta Lo Russo

Il corteo non ha risparmiato critiche all’amministrazione locale. I manifestanti hanno espresso il loro malcontento verso una giunta di centrosinistra accusata di non aver impresso il cambiamento necessario.

Esemplare la scelta di presentare l’evento al Comala: “È il simbolo di una battaglia che ha funzionato”, e sottolineano come la pressione dal basso sia l’unico strumento per correggere le rotte della politica cittadina.

La manifestazione di oggi ha visto una forte convergenza tra diverse lotte. Al fianco di Fridays For Future sono scesi in piazza anche i membri di Extinction Rebellion, uniti nella protesta contro il nuovo Decreto Sicurezza.

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