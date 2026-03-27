Alessandrino sferzato dal vento: raffiche oltre i 100 km/h, danni e blackout in tutta la provincia

ALESSANDRIA – Il repentino cambiamento delle condizioni meterologiche sta interessando anche la provincia di Alessandria. Dalla mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, decine di chiamate stanno tempestando la sala operativa dei Vigili del Fuoco, impegnati in un turno “a oltranza” per far fronte ai danni causati dalle raffiche lineari.

I numeri del vento: punte di 102 km/h

Secondo i dati rilevati dalle stazioni Arpa Piemonte, il record della giornata spetta a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese), dove si sono toccati i 102,2 km/h. Situazione critica anche a Casale Monferrato (82,1 km/h) e in Alta Val Borbera. Ad Alessandria città, le raffiche hanno sfiorato i 70 km/h, colpendo duramente i sobborghi di San Michele e Lobbi e il quartiere Cristo.

I disagi maggiori si registrano nel Casalese, Novese, Valenzano e Tortonese. A San Salvatore Monferrato si è resa necessaria la chiusura temporanea di alcuni tratti stradali per permettere la rimozione dei detriti.

Blackout e Case di Riposo

Non sono mancati i disagi alla rete elettrica. A Casal Cermelli (frazione Portanova), un’interruzione di corrente ha tenuto in allerta la sindaca Antonella Cermelli: fortunatamente il blackout è durato poche ore e non ha creato criticità agli ospiti della locale Casa di Riposo. Corrente elettrica assente per parte della giornata anche a Vignole Borbera.

Sebbene sia prevista un’attenuazione dei venti nel settore occidentale dalla tarda serata, sul Piemonte orientale le raffiche resteranno sostenute fino alla mattinata di sabato 28 marzo. Attenzione al crollo termico: è previsto un marcato calo delle temperature con probabili gelate in pianura e nelle aree vallive durante la notte.

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