Si scontra contro un’auto nel Novarese: perde la vita un centauro 46enne

BOGOGNO – Un violento scontro ha portato alla morte di un 46enne ieri sera a Bogogno (NO). Lungo la strada provinciale Sp 23, nel tratto che porta ad Agrate Conturbia, si è verificato uno schianto tra auto e moto: il centauro, residente nella zona, ha purtroppo perso la vita.

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti alle 19.20. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto sul posto. A bordo dell’autovettura viaggiavano altre due persone: un uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero, e un ragazzo di 15 anni, in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Gattico per i rilievi del caso. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

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