CronacaNovara
Si scontra contro un’auto nel Novarese: perde la vita un centauro 46enne
A bordo dell’auto rimasta coinvolta viaggiavano altre due persone: un uomo di 49 anni, ricoverato in codice giallo, e un ragazzo di 15 anni, in codice verde
BOGOGNO – Un violento scontro ha portato alla morte di un 46enne ieri sera a Bogogno (NO). Lungo la strada provinciale Sp 23, nel tratto che porta ad Agrate Conturbia, si è verificato uno schianto tra auto e moto: il centauro, residente nella zona, ha purtroppo perso la vita.
L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti alle 19.20. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto sul posto. A bordo dell’autovettura viaggiavano altre due persone: un uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero, e un ragazzo di 15 anni, in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Gattico per i rilievi del caso. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.
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Simone
28 Marzo 2026 at 15:36
Solo io ho l’impressione che con “Si scontra contro un’auto” e con “A bordo dell’auto rimasta coinvolta” si stia dando “ragione” all’auto, quando poi si legge “Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.”?
“A bordo dell’auto rimasta coinvolta viaggiavano altre due persone”, “altre due” oltre a chi? Non al povero centauro di certo che doveva essere a bordo di una moto…