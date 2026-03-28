Molestie durante le lezioni in una scuola nel Novarese: docente indagato per violenza sessuale

NOVARA – È stato sospeso dall’insegnamento il docente di una scuola superiore nel Novarese accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. La misura interdittiva è stata notificata dai Carabinieri di Borgomanero dopo l’indagine condotta dalla Procura di Novara.

A partire da alcune segnalazioni interne all’istituto, gli inquirenti hanno ricostruito un grave quadro indiziario, che consta di reiterate condotte illecite, avvenute quattro mesi fa, ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente: palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, nelle ore di lezione. Secondo le accuse, l’indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione di insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.

Nel corso dell’attività investigativa è stata determinante la piena collaborazione del dirigente scolastico dell’istituto con i Carabinieri.

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