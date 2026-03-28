Oscurati dalla Polizia Postale di Torino tre siti fraudolenti di autoricambi e motori

TORINO – Tre sequestri per altrettanti domini web che proponevano la vendita di autoricambi e motori ma non consegnavano la merce acquistata. La Polizia di Stato ha scoperto che i siti www.firautoricambi.com, www.volvamotori.com e www.enpowermotori.com avevano commesso truffe in serie, ingannando così i clienti che avevano eseguito l’acquisto online di motori e ricambi per autovetture. L’operazione è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, a seguito delle denunce presentate da cittadini. Il provvedimento emesso è stato il sequestro preventivo con oscuramento, che ora impedisce l’accesso ai domini attraverso i normali strumenti di connessione sul territorio nazionale.

Ci vuole cautela

La Polizia segnala che i siti web fraudolenti sono in costante aumento e risultano spesso molto simili a quelli ufficiali dei brand più noti e diffusi. I truffatori, modificando anche solo pochi caratteri nei nomi di dominio e utilizzando layout grafici credibili, riescono infatti a trarre in inganno numerosi consumatori. In questi casi, il primo segnale d’allarme per l’utente è spesso rappresentato dal prezzo: offerte eccessivamente vantaggiose devono indurre a effettuare verifiche approfondite sull’affidabilità del venditore. Quando la compravendita avviene al di fuori di piattaforme di intermediazione, su siti commerciali dedicati, è inoltre consigliabile controllare la presenza di recensioni indipendenti pubblicate su portali esterni, anche tramite motori di ricerca. Molti siti truffa, infatti, espongono elenchi di feedback apparentemente positivi, ma in realtà costruiti ad arte per ingannare gli utenti.

È anche utile verificare la data di creazione del sito e accertare se le immagini utilizzate siano originali o copiate da altri portali. Per informazioni, segnalazioni e aggiornamenti sui principali fenomeni criminali online, la Polizia Postale invita a consultare il portale ufficiale www.commissariatodips.it.

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