L’Albese batte 9-6 Cortemilia e vince la supercoppa di Pallapugno

La Terre del Barolo Albese capitanata da Alessio Ferro ha vinto la Supercoppa di pallapugno battendo 6-9 il Nocciole Marchisio Cortemilia capitanata da Marco Battaglino . La partita si è giocata nello sferisterio di Imperia ed è stata una gara equilibrata, condizionata dal vento.

Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 6-9

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA: Marco Battaglino, Federico Gatto, Fabio Marchisio, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Alessio Ferro, Bruno Campagno, Francesco Pola, Roberto Drago. Dt: Gianluca Busca e Domenico Raimondo.

Arbitri: Daniele Santini e Antonio Balestra.

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