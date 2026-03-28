Basket, Serie A: si ferma la striscia di vittoria della Bertram Derthona, sconfitta a Varese 87 a 97

TORTONA – Si ferma dopo quattro successi di fila in campionato la corsa del Derthona Basket, sconfitto 97 a 87 da Varese in trasferta. Scatto playoff dei lombardi, ora momentaneamente all’ottavo posto dopo la vittoria di questa sera,

Partita subito viva alla Itelyum Arena di Varese, con le due squadre che si scambiano colpi senza esitazione. Nel primo quarto, è Tortona a prevalere, con grande protagonista Christian Vital (ispiratissimo fin dai primi possessi). Varese, però, non si scompone e nel secondo periodo inizia a macinare gioco. Nkamhoua e Moore salgono in cattedra, rimontando fino a passare in vantaggio (40-38), poi la sfida Iroegbu-Vital porta le squadre a chiudere in parità all’intervallo lungo: 49 a 49.

Il terzo quarto è una vera e propria battaglia punto a punto, con le due squadre che si alternano al comando. Il match si decide negli ultimi 5’. L’Openjobmetis è consistente difensivamente e finalizza con Renfro e un super Iroegbu, che, con un paio di canestri, chiude il discorso (94-81 al 38’). Varese torna a vincere dopo il ko con Napoli: è la prima vittoria contro Derthona dopo 5 anni.

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