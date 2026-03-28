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Basket, Serie A: si ferma la striscia di vittoria della Bertram Derthona, sconfitta a Varese 87 a 97

Partita in equilibrio fino alla fine, quando Iroegbu la decide con un paio di canestri
Marco Lovisolo

Pubblicato

7 secondi fa

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Foto: Lega Basket Serie A

TORTONA – Si ferma dopo quattro successi di fila in campionato la corsa del Derthona Basket, sconfitto 97 a 87 da Varese in trasferta. Scatto playoff dei lombardi, ora momentaneamente all’ottavo posto dopo la vittoria di questa sera,

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Partita subito viva alla Itelyum Arena di Varese, con le due squadre che si scambiano colpi senza esitazione. Nel primo quarto, è Tortona a prevalere, con grande protagonista Christian Vital (ispiratissimo fin dai primi possessi). Varese, però, non si scompone e nel secondo periodo inizia a macinare gioco. Nkamhoua e Moore salgono in cattedra, rimontando fino a passare in vantaggio (40-38), poi la sfida Iroegbu-Vital porta le squadre a chiudere in parità all’intervallo lungo: 49 a 49.

Il terzo quarto è una vera e propria battaglia punto a punto, con le due squadre che si alternano al comando. Il match si decide negli ultimi 5’. L’Openjobmetis è consistente difensivamente e finalizza con Renfro e un super Iroegbu, che, con un paio di canestri, chiude il discorso (94-81 al 38’). Varese torna a vincere dopo il ko con Napoli: è la prima vittoria contro Derthona dopo 5 anni.

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