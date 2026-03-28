Operaio edile cade dal tetto di una casa a Strevi, soccorso 3 ore dopo: è in gravi condizioni

STREVI – In un cantiere un uomo è stato soccorso in condizioni gravissime durante un intervento di lavoro. Nella tarda mattinata di ieri, 27 marzo, un operaio edile 43enne stava lavorando sul tetto di una abitazione di Strevi (AL) quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto a terra da una altezza di circa 6/7 metri. Dai primi accertamenti, inoltre, è emerso che la caduta dall’alto sarebbe avvenuta circa tre ore prima (intorno alle 12) rispetto alla richiesta di soccorsi, risalente intorno alle 15.40. L’operaio è stato rianimato sul posto grazie alle manovre salvavita effettuate dai soccorritori, per essere poi ricoverato all’ospedale di Alessandria in gravi condizioni. Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri, mentre l’elisoccorso di Alessandria ha provveduto al rapido trasferimento.

L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro. In corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Acqui con i tecnici dello Spresal per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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