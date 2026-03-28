Lite violenta in stazione a Rivarolo Canavese: autista Gtt malmenato finisce in ospedale

RIVAROLO CANAVESE – Una lite scoppiata per futili motivi è degenerata questa mattina, 28 marzo, nel bar della stazione ferroviaria a Rivarolo Canavese (TO). Il litigio è scoppiato tra un uomo in stato di alterazione e un autista Gtt, che in quel momento era in pausa: prima sono volate parole grosse, poi si sarebbe passato alle mani. L’autista, è stato aggredito e picchiato, finché non sono intervenuti i Carabinieri. È stato poi soccorso dai presenti e trasportato all’ospedale di Cuorgnè. Non è in gravi condizioni. L’aggressore è stato subito individuato dai Carabinieri di Rivarolo.

Il sindacato Cgil per Ivrea e Canavese ha richiesto, per bocca del responsabile Giovanni Ambrosio, un rafforzamento delle misure di sorveglianza.

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