CronacaTorino
Lite violenta in stazione a Rivarolo Canavese: autista Gtt malmenato finisce in ospedale
L’aggressore – un uomo in stato di evidente alterazione – è stato subito individuato dai Carabinieri di Rivarolo
RIVAROLO CANAVESE – Una lite scoppiata per futili motivi è degenerata questa mattina, 28 marzo, nel bar della stazione ferroviaria a Rivarolo Canavese (TO). Il litigio è scoppiato tra un uomo in stato di alterazione e un autista Gtt, che in quel momento era in pausa: prima sono volate parole grosse, poi si sarebbe passato alle mani. L’autista, è stato aggredito e picchiato, finché non sono intervenuti i Carabinieri. È stato poi soccorso dai presenti e trasportato all’ospedale di Cuorgnè. Non è in gravi condizioni. L’aggressore è stato subito individuato dai Carabinieri di Rivarolo.
Il sindacato Cgil per Ivrea e Canavese ha richiesto, per bocca del responsabile Giovanni Ambrosio, un rafforzamento delle misure di sorveglianza.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese