Vacanze pasquali, il Sicilia Express per tornare da Torino a Siracusa o Palermo: disponibili i biglietti

TORINO – Trenitalia offre un’opportunità interessante per chi desidera tornare in Sicilia per le vacanze pasquali. Sono infatti disponibili da oggi, sabato 28 marzo, i biglietti del treno Sicilia Express. Realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia, collegherà Torino alla Sicilia giovedì 2 aprile, con ritorno previsto per martedì 7 aprile.

Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere in comodi scompartimenti, a partire da €29,90 per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa.

I titoli di viaggio potranno essere acquistati sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia. Sul sito https://siciliaexpress.eu/ si possono trovare anche i dettagli del percorso e le fermate intermedie.

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