Madre di due figli 27enne trovata morta dal compagno nella propria abitazione a Torino

TORINO – Torna a casa dopo alcuni giorni e trova il corpo senza vita della compagna. Questa la scena che si è presentata oggi, 28 marzo, all’interno di un alloggio in via Masserano a Torino. La donna aveva 27 anni e viveva insieme ai figli di 5 e 7 anni. A dare l’allarme è stato il compagno, che ha chiamato i sanitari del 118.

L’uomo si sarebbe insospettito dopo una telefonata, a cui aveva risposto uno dei figli, spiegando che la mamma dormiva da tempo. Appena è rientrato, si sarebbe accorto di cosa era successo e ha chiesto aiuto. In casa gli operatori del 118 hanno ritrovato la donna, ma ormai non c’era nulla da fare. Il sospetto è di una morte per cause naturali, probabilmente avvenuta diverse ore prima, ma sarà il medico legale, attraverso l’autopsia, a stabilirlo. Sul posto la Polizia.

Per i figli della donna, è stato attivato un servizio di supporto psicologico.

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