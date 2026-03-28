Playoff Challenge di volley femminile, 5a giornata: Chieri batte Macerata 3-1

CHIERI – Vittoria in rimonta per la Reale Mutua Fenera Chieri nella quinta giornata dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà, Girone A. Nella partita giocata oggi alle ore 18, parte meglio Balducci Macerata: le arancionere vincono nettamente il primo set, chiusosi 25-13. Macerata guida il match fino al 17-13 del secondo set, iniziato con maggiore equilibrio. Da quel punto in poi, il match gira in favore di Chieri, che chiude la seconda frazione 25-23. Nel terzo set le chieresi accelerano: la CBF Balducci HR rincorre con Piomboni (7 punti nel set) fino al 13-15, poi via libera per le piemontesi fino al 19-25. Chieri che non rallenta nel quarto set e chiude il parziale 25 a 19, aggiudicandosi l’incontro.

Le ragazze di coach Nicola Negro sono state guidate sapientemente questa sera dalla regia della MVP Antunovic (Mvp della partita), dai 16 punti di Bah e dai 15 di Degradi, oltre ad 11 muri vincenti. Non bastano alle maceratesi i 16 centri di Piomboni e i 13 di Sismondi. Con questo risultato le arancionere restano ferma a quota 4 punti nella classifica del Girone A, quando manca solo una gara al termine della stagione.

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