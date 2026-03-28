Lancette avanti di un’ora, sta per tornare l’ora legale

PIEMONTE – Torna l’ora legale: la prossima notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, precisamente alle ore 2, le lancette – almeno quelle degli orologi analogici – dovranno essere spostate in avanti di un’ora. L’ora legale terminerà domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare. I vantaggi economici e ambientali dell’uso dell’ora legale sono notevoli: si aggiungerà infatti un’ora di luce permettendo di risparmiare sul consumo elettrico e di ridurre le emissioni.

Per questo alla Camera è partito l’iter parlamentare per la possibile introduzione permanente. La commissione Attività Produttive ha approvato l‘avvio di un’indagine conoscitiva, presentata già lo scorso novembre, sull’impatto di una simile decisione. Al termine, fissato per la fine di giugno, potrebbe anche essere deciso l’avvio di una prima fase sperimentale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese