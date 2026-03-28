Smat inaugura il nuovo acquedotto della Valle Orco: servirà 50 comuni

LOCANA – Inaugurato questa mattina il grande acquedotto Smat della Valle Orco, nel Torinese. I lavori erano iniziati nel novembre 2023 in un’area di quasi 3 ettari. «L’opera consentirà di utilizzare per scopi idropotabili le acque degli invasi del Gran Paradiso» – spiega l’ad di Smat, Armando Quazzo – «e contribuirà a risolvere le criticità quantitative e di vulnerabilità del sistema esistente, garantendo un servizio sempre più efficiente ed una fornitura di acqua di qualità elevata ai cittadini del Canavese, dell’Eporediese e del Calusiese».

Presenti all’inaugurazione anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e gli assessori regionali Angelica Catalano, Matteo Marnati e Chiara Foglietta.

La rete di distribuzione realizzata è lunga complessivamente 140 chilometri e si interconnette con le reti di 50 comuni, con un bacino di utenza di 130 mila abitanti. L’opera è stata finanziata dal PNRR.

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