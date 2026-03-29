Basket, colpo Reale Mutua: Torino espugna Milano al fotofinish e vede i play-in

TORINO – Vittoria per la Reale Mutua Basket Torino, che sabato 28 marzo ha sbancato l’Allianz Cloud superando la Wegreenit Urania Milano per 63-65. Un successo pesantissimo che permette ai gialloblù di agganciare proprio i milanesi in classifica (14 vittorie e 18 sconfitte), riaprendo ufficialmente i giochi per la griglia play-in a sole quattro giornate dal termine della stagione regolare.

Allen domina, difesa di ferro nel finale

Torino, guidata da un monumentale Robert Allen (doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi), ha saputo soffrire contro la fisicità dell’Urania. Dopo un avvio brillante (+10 nel secondo quarto), i ragazzi di coach Moretti hanno subito il rientro dei padroni di casa trascinati dal talento di Alessandro Gentile.

A 4 minuti dalla fine, Matteo Schina firma il sorpasso. MaCio Teague (14 punti) colpisce dall’arco nei momenti decisivi e negli ultimi 5 secondi, sul punteggio di 63-65, la difesa torinese regge l’urto: la tripla del pareggio di Amato e il tap-in di Morse si infrangono sul ferro, regalando i due punti ai gialloblù.

Con questo “scalpo” esterno, Torino dimostra di essere viva e pronta a lottare per la post-season. Coach Moretti si è detto orgoglioso della capacità della squadra di restare lucida anche quando le percentuali al tiro non sono state brillanti, puntando tutto sulla solidità del gruppo.

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