Sestriere celebra il mito Shiffrin: cittadinanza onoraria e una scultura per la vittoria n° 100

SESTRIERE – Il legame tra Mikaela Shiffrin e le montagne piemontesi adesso diventa eterno. Il Consiglio Comunale di Sestriere, guidato dal sindaco Gianni Poncet, ha deliberato ufficialmente il conferimento della cittadinanza onoraria alla fuoriclasse statunitense, reduce dal recente trionfo olimpico a Cortina 2026.

Il riconoscimento arriva a poco più di un anno da una data storica per lo sci mondiale: il 23 febbraio 2025, quando sulla pista “Kandahar G.A. Agnelli” Mikaela superò ogni record conquistando la sua 100ª vittoria in Coppa del Mondo proprio al Colle.

Un’opera in acciaio per un’impresa d’oro

Per rendere tangibile quell’emozione da brividi, lo Sporting Club Sestrieres ha donato al Comune una scultura celebrativa realizzata dall’artista di fama internazionale Maurizio Perron. L’opera, forgiata in acciaio inox per sfidare i rigori dei 2035 metri d’altitudine, è attualmente esposta presso l’ufficio del turismo.

In estate, la scultura troverà la sua collocazione definitiva: sarà posizionata su una grande roccia con la pista Kandahar a fare da sfondo naturale, un monito perenne della “perla” incastonata nella storia del Sestriere.

“Sestriere è sempre più una montagna di grandi campioni”, ha commentato il sindaco Poncet. “L’impresa di Mikaela non poteva restare solo un dato statistico: doveva diventare qualcosa di più importante” ha aggiunto.

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